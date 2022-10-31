Об этом информирует в телеграмме представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.

Утром 31 октября Россия запустила по территории Украины не менее 50 крылатых ракет двух видов – Х-101 и Х-555.

"Сегодня в России потеряли по меньшей мере от 400 до 600 млн долларов. Подсчет очень прост - одна ракета Х-101 стоит 13 млн долларов, 550 - 7,5 млн долларов", - говорит Братчук.

Представитель сообщает, что до 600 млн долларов приравнивается к годовому бюджету РФ таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург, которые являются одними из крупнейших городов врага после Москвы и Санкт-Петербурга.

"Вот и считайте, а нам делать свое. Мы победим и будем восстанавливать наше государство", - добавил Братчук.