На утренний обстрел Украины РФ потратила до $600 млн – годовой бюджет Новосибирска или Екатеринбурга, - Братчук
Во время утреннего обстрела Украины армия России потратила от 400 до 600 млн долларов – это годовой бюджет Новосибирска или Екатеринбурга
Об этом информирует в телеграмме представитель Одесской военной администрации Сергей Братчук.
Утром 31 октября Россия запустила по территории Украины не менее 50 крылатых ракет двух видов – Х-101 и Х-555.
"Сегодня в России потеряли по меньшей мере от 400 до 600 млн долларов. Подсчет очень прост - одна ракета Х-101 стоит 13 млн долларов, 550 - 7,5 млн долларов", - говорит Братчук.
Представитель сообщает, что до 600 млн долларов приравнивается к годовому бюджету РФ таких городов, как Новосибирск или Екатеринбург, которые являются одними из крупнейших городов врага после Москвы и Санкт-Петербурга.
"Вот и считайте, а нам делать свое. Мы победим и будем восстанавливать наше государство", - добавил Братчук.
- По данным премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, 31 октября российскими ракетами и дронами было повреждено 18 объектов в 10 регионах.
- В Украине в результате ракетных обстрелов 31 октября пострадали 13 человек.
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