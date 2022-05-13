Об этом он сказал в интервью итальянскому каналу Rai 1 .

"Что касается переговоров с РФ, вопрос усложняется каждый день. Я лично так считаю, потому что каждый день деоккупируются небольшие городки и видим следы издевательств, пыток, расстрелов, покинувших российские военные" - заявил Зеленский.

По его словам, общество с 2014 года было готово к диалогу с РФ.

"Сейчас общество настроено не положительно к этому. Я как президент готов говорить с Путиным, но только с ним, без его посредников и на условиях диалога, а не ультиматумов", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае уничтожения оккупантами украинских военных и гражданских, которые остаются на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, можно поставить точку на дипломатических переговорах с РФ .