"На уровне стран Европы": Зеленский заявил о готовности Украины к новой волне коронавируса

Об этом он сказал на форуме "Украина 30", передает Интерфакс-Украина.



"Мы готовы осенью (к новой волне COVID-19), чего не было, - больницы, койки, количество автомобилей скорой помощи, зарплаты врачей, которые получают 300% и борются с COVID-19 ... Мы готовы, я считаю, в этом случае, на уровне других европейских стран. И точно не хуже ", - заявил президент.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого, новая волна коронавируса в Украине может начаться раньше, чем через месяц