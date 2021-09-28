На уровне Анголы и Эквадора: Freedom House признала Украину страной с "частично свободным интернетом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правозащитной организации Freedom House.



На таком же уровне оценили Анголу и Эквадор.

Возглавили рейтинг свободы в сети Исландия, Эстония, Канада и Коста-Рика.

В организациии заявили, что в Украине случаются блокировки страниц в соцсетях, а комментаторы иногда занимаются "манипуляциями общественным мнением" в интересах власти.

В Freedom House заявили, что в Украине случаи преследования политических блогеров, кибернападений на оппозиционеров и правозащитников.

Там добавили, что в стране появился ряд законодательных инициатив, которые ставят целью цензуру контента и деанонимизацию в интернете