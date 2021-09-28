Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество На уровне Анголы и Эквадора: Freedom House признала Украину страной с "частично свободным интернетом"

На уровне Анголы и Эквадора: Freedom House признала Украину страной с "частично свободным интернетом"

28 сентября, 2021 вторник
08:18
Общество

Украину отнесли к странам с "частично свободным интернетом"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет правозащитной организации Freedom House.

На таком же уровне оценили Анголу и Эквадор.

Возглавили рейтинг свободы в сети Исландия, Эстония, Канада и Коста-Рика.

В организациии заявили, что в Украине случаются блокировки страниц в соцсетях, а комментаторы иногда занимаются "манипуляциями общественным мнением" в интересах власти.

В Freedom House заявили, что в Украине случаи преследования политических блогеров, кибернападений на оппозиционеров и правозащитников.

Там добавили, что в стране появился ряд законодательных инициатив, которые ставят целью цензуру контента и деанонимизацию в интернете

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

интернет
Читайте также:
Дмитрий Кулеба
26 сентября, 2021 воскресенье
Кулеба рассказал, какими будут последствия выборов в Германии для Украины
27 сентября, 2021 понедельник
Выборы в Германии выиграла Социал-демократическая партия, блок Меркель показал самый низкий результат в истории
осінь
26 сентября, 2021 воскресенье
Синоптик Наталья Диденко пообещала много солнца и сухой погоды
Киев
+7
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.55
    Покупка 26.55
    Продажа 26.77
  • EUR
    Покупка 30.99
    Продажа 31.37
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, вторник
28 сентября
10:10
Александр Зинченко
Украинец Зинченко не сыграет против Месси, Неймара и Мбаппе в Лиге чемпионов
10:00
Киеву вернули 19 га земли на Совских прудах стоимостью 614 млн грн
09:54
20% нелегальных мигрантов, которые попали в Польшу из Беларуси, связаны с РФ, - координатор спецслужб
09:38
Изменения в правительстве будут в начале октября, - Арахамия
09:38
Абсолютный чемпион мира объяснил, почему реванш Усик - Джошуа не имеет смысла
09:27
Зеленский предложил Facebook открыть офис в Украине
09:19
курс доллара
Курс валют: доллар продолжает дорожать
09:10
США запретят въезжать в страну привитым российской COVID-вакциной "Спутник V"
09:03
УЕФА принял важное решение по санкциям против "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса" в деле о Суперлиге
08:56
Украина хочет провести "Нормандский саммит" еще с участием Меркель, - Ермак
08:52
В Украине за сутки умерли 143 пациента с COVID-19, заразились 6 552 человека, в том числе 574 ребенка
08:45
"Отвечать без сожаления и сочувствия": Кулеба назвал газовый контракт Венгрии с РФ ударом, Будапешт заявил о "вмешательстве" Украины
08:42
Менеджер Усика заявил, что рефери в бою с Джошуа украл у украинца нокаут
08:22
"Шахтер" - "Интер": онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
07:49
На Николаевщине столкнулись два грузовика и микроавтобус: погибли 4 человека, еще 7 госпитализированы
07:26
Оккупанты ранили бойца ООС, украинские военные ответили огнем
07:15
"Шахтер" - "Интер"​​​​​​​
"Шахтер" - "Интер": где и когда смотреть матч Лиги чемпионов
07:00
Гормоны счастья, багряные листья и пироги: скажи "Нет!" осенний депрессии
2021, понедельник
27 сентября
22:55
В Черновицкой области четыре школы отправили на карантин из-за случаев коронавируса
22:49
Президентские и парламентские выборы: Зеленский заявил о планах расширить электронные услуги в Украине
22:29
вакцина
Испания пожертвует третьим странам 30 млн доз вакцин от коронавируса
22:20
Джо Байден
Коронавирус: Байден получил третью дозу вакцины
22:08
"Металист 1925" - "Черноморец"
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после всех матчей 9-го тура чемпионата Украины
21:59
Ненавидеть русских для него - как ненавидеть свое детство, - президент ФБУ неоднозначно защитил Усика
21:58
На украинских дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД
21:36
Покушение на Шефира: водитель продолжает лечиться в "Феофании"
21:27
"Черноморец" - "Ингулец"
"Черноморец" и "Ингулец" сыграли вничью в последнем матче 9-го тура УПЛ
21:23
собака
Президент Южной Кореи предлагает запретить есть собак в стране
20:51
В Украине изменили положение о военной службе в ВСУ
20:36
У украинского политзаключенного Яцкина в Крыму ухудшилось состояние здоровья
20:33
Требовала ежемесячные откаты от предпринимателя: на Полтавщине будут судить чиновницу ГНС
20:22
Александр Усик
У меня рассечение на лбу, пара синяков под глазами и четыре пояса, - Усик признался, когда произошел переломный момент в его бою с Джошуа
20:06
COVID-сертификаты
В приложении "Дия" нельзя получить внутренний COVID-сертификат без биометрического паспорта, - Минцифры
19:59
Мирон Маркевич
Маркевич дал прогноз на матч Лиги чемпионов "Шахтер" - "Интер"
19:41
Телескоп Hubble
Hubble показал фотографию спиральной галактики в созвездии Весы
19:22
Разумков
Разумкова пока не приглашали на заседания "слуг" в Трускавце
19:13
На Сумщине в двух учебных заведениях выявили случаи COVID-19: там не вакцинировано 80% персонала
18:52
Зеленский
Покушение на Шефира: в УГО заявили, что не усиливали охрану Зеленскому
18:46
В Шепетовке зенитчики отработали уничтожение воздушных целей противника
18:29
МОЗ
Минздрав требует отстранять от работы главврачей за подделку COVID-свидетельств
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV