На Урале загорелись склады с прахом: слышны взрывы, идет эвакуация населения

Об этом сообщают российские СМИ.

Есть вероятность, что в результате пожара может загореться 20 складов с порохом.

"В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь грозит 18 соседним складам, на которых также хранится порох", - говорится в сообщении.

Поселок, где проживает около 400 человек, готовится к эвакуации. В Первомайске на Урале уже раздаются взрывы.