На Урале загорелись склады с прахом: слышны взрывы, идет эвакуация населения
В Свердловской области РФ произошел масштабный лесной пожар, огонь дошел до складов с порохом, в результате чего слышны взрывы
Об этом сообщают российские СМИ.
Есть вероятность, что в результате пожара может загореться 20 складов с порохом.
"В поселке Первомайский от перехода лесного пожара произошло возгорание двух складов с порохом. Огонь грозит 18 соседним складам, на которых также хранится порох", - говорится в сообщении.
Поселок, где проживает около 400 человек, готовится к эвакуации. В Первомайске на Урале уже раздаются взрывы.
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