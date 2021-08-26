На упаковки жидкостей для электронных сигарет нанесут акцизные марки: Кабмин поддержал постановление
Кабмин разрешил наносить марку акцизного налога на упаковку жидкостей, используемых в электронных сигаретах
Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа, передает Еспресо.TV.
Правительство поддержало постановление "О внесении изменений в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".
В пояснительной записке к постановлению отмечается, что Налоговый кодекс Украины предусматривает, что жидкости, которые используются в электронных сигаретах, маркируются марками акцизного налога путем наклеивания на емкость с жидкостью.
В свою очередь, Положения об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога, утвержденное постановлением Кабмина еще в 2010 году, предусматривало, что марки наносятся на картриджи, заправочные контейнеры и другие емкости для жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
Отныне, постановление должно привести нормы Положения в соответствие с Налоговым кодексом.
Документом разрешается наносить марки акцизного налога на упаковку жидкостей, используемых в электронных сигаретах.
При этом срок получения марок акцизного налога не должен превышать трех дней после того, как производитель подал документы на их получение.
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