На упаковки жидкостей для электронных сигарет нанесут акцизные марки: Кабмин поддержал постановление

Соответствующее решение принято на заседании правительства 26 августа, передает Еспресо.TV.

Правительство поддержало постановление "О внесении изменений в Положение об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога и маркировки алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

В пояснительной записке к постановлению отмечается, что Налоговый кодекс Украины предусматривает, что жидкости, которые используются в электронных сигаретах, маркируются марками акцизного налога путем наклеивания на емкость с жидкостью.

В свою очередь, Положения об изготовлении, хранении, продаже марок акцизного налога, утвержденное постановлением Кабмина еще в 2010 году, предусматривало, что марки наносятся на картриджи, заправочные контейнеры и другие емкости для жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

Отныне, постановление должно привести нормы Положения в соответствие с Налоговым кодексом.

Документом разрешается наносить марки акцизного налога на упаковку жидкостей, используемых в электронных сигаретах.

При этом срок получения марок акцизного налога не должен превышать трех дней после того, как производитель подал документы на их получение.

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