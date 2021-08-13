На улице Крещатик в Киеве ограничат движение 14 августа
14 августа на Крещатике ограничат движение транспорта из-за проведения соревнований "Тракпул чемпионат"
Об этом перадае пресс-служба КГГА.
"14 августа с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик, возле здания № 36, состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат", - говорится в сообщении.
В соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.65
Покупка 26.65Продажа 26.88
-
EUR
Покупка 31.21Продажа 31.59
- Актуальное
- Важное