На улице Крещатик в Киеве ограничат движение 14 августа

Об этом перадае пресс-служба КГГА.

"14 августа с 11:00 до 20:00 на проезжей части улицы Крещатик, возле здания № 36, состоятся соревнования по перетягиванию грузовиков "Тракпул чемпионат", - говорится в сообщении.

В соревнованиях по перетягиванию грузовиков примут участие 20 атлетов.

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