На улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги
Во временно оккупированном Херсоне неизвестные рисуют флаги Украины на улицах
Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.
"Вот так сегодня Херсон доказывает оккупанту, что это украинская земля! Херсонцы – вы невероятные! Мы скоро будем вместе!" – говорится в сообщении.
По данным оперативного командования, враг готовится к захвату под контроль всей территории Херсонской области. Для этого армия РФ подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности и готовит инженерные подразделения.
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- Из Херсона уехали примерно 45% жителей, область покинули 20% человек.
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