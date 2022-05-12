На улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги

Об этом сообщило оперативное командование "Юг" в Facebook.

"Вот так сегодня Херсон доказывает оккупанту, что это украинская земля! Херсонцы – вы невероятные! Мы скоро будем вместе!" – говорится в сообщении.

По данным оперативного командования, враг готовится к захвату под контроль всей территории Херсонской области. Для этого армия РФ подтягивает ресурсы, восстанавливает технические мощности и готовит инженерные подразделения.

26 апреля в захваченном городском совете Херсона оккупанты и коллаборанты провели совещание, на котором представили так называемого председателя Херсонской ОГА Владимира Сальдо и "председателя" Херсонской городской администрации Александра Кобеца.

9 мая оккупационные "власти" Херсона начали отбирать квартиры у местных жителей, покинувших город.

Из Херсона уехали примерно 45% жителей, область покинули 20% человек.

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