На улицах Харькова заметили лис
Жители Харькова заметили лис, гуляющих по городу, один из которых пробрался даже в метро
Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях местными жителями, которые столкнулись с животными.
Двух лисят видели, в частности, на детской площадке во дворе дома в районе ХТЗ, а еще одного - в тоннеле метро на станции Индустриальная.
Откуда они взялись на улицах Харькова - неизвестно.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.6
Покупка 26.6Продажа 26.83
-
EUR
Покупка 31Продажа 31.38
- Актуальное
- Важное