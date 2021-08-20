На улицах Харькова заметили лис

Соответствующие видео были опубликованы в соцсетях местными жителями, которые столкнулись с животными.



Двух лисят видели, в частности, на детской площадке во дворе дома в районе ХТЗ, а еще одного - в тоннеле метро на станции Индустриальная.



Откуда они взялись на улицах Харькова - неизвестно.

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