На Укрзализныце разоблачили хищение почти 1,5 млн грн на запчастях для тепловозов

Об этом информирует Укрзализныця .

Сотрудники АО "Укрзализныця" вместе со следователями Нацполиции под руководством СБУ обнаружили хищение 1,5 млн грн на закупки запчастей для теплотяг. По этому факту прокуратура сообщила о подозрении директору частной фирмы, которая поставляла запасные части к дизельным двигателям тепловозов по договору с Укрзализныцей в 2022 году. Ему инкриминируют завладение госсредствами в особо крупных размерах, совершенном путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Сообщается, что настоящий договор предусматривал поставку 98 новых крышек в цилиндры по цене 93,6 тыс. грн за штуку.

"В то же время заключением товароведческой экспертизы установлено, что часть товара, поставленного на основании договора, не отвечает техническим требованиям закупки и имеет признаки предварительного использования. Таким образом, на счета поставщика безосновательно перечислены денежные средства на общую сумму 1,48 млн грн", - говорится в заявлении.

Кроме того, использование таких запчастей могло вывести из строя локомотивы.

Укрзализныця подчеркивает, что не терпит никаких нарушений и постоянно укрепляет меры по их предотвращению и пресечению.

Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.