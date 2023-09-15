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На Укрзализныце разоблачили хищение почти 1,5 млн грн на запчастях для тепловозов

15 сентября, 2023 пятница
14:38
Криминал

Директор частной фирмы подозревается в хищении 1,5 млн грн из Укрзализныци на поставке подержанных запчастей для теплотяг. Это обнаружили сотрудники вместе с правоохранителями

Об этом информирует Укрзализныця .

Сотрудники АО "Укрзализныця" вместе со следователями Нацполиции под руководством СБУ обнаружили хищение 1,5 млн грн на закупки запчастей для теплотяг. По этому факту прокуратура сообщила о подозрении директору частной фирмы, которая поставляла запасные части к дизельным двигателям тепловозов по договору с Укрзализныцей в 2022 году. Ему инкриминируют завладение госсредствами в особо крупных размерах, совершенном путем злоупотребления служебным положением в условиях военного положения.

Сообщается, что настоящий договор предусматривал поставку 98 новых крышек в цилиндры по цене 93,6 тыс. грн за штуку.

"В то же время заключением товароведческой экспертизы установлено, что часть товара, поставленного на основании договора, не отвечает техническим требованиям закупки и имеет признаки предварительного использования. Таким образом, на счета поставщика безосновательно перечислены денежные средства на общую сумму 1,48 млн грн", - говорится в заявлении.

Кроме того, использование таких запчастей могло вывести из строя локомотивы.

Укрзализныця подчеркивает, что не терпит никаких нарушений и постоянно укрепляет меры по их предотвращению и пресечению.

Предостережение. Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

  • 25 июля должностные лица АО "Укрзализныця" сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением на закупке новогодней елки для Центрального железнодорожного вокзала Киева, что привело к убыткам более чем на 380 тыс. грн.
  • 11 августа Словацкая Республика выдала Украине одного из подозреваемых по делу о завладении 5 млн грн средств Укрзализныци. Деньги должны были потратить на ПЦР-тесты.
Новости
Общество
Укрзализныця
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