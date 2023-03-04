На укрепление гривни влияют сезонный фактор, сотрудничество с МВФ и действия НБУ, - экономист Фурман
Василий Фурман, доктор экономических наук, отметил, что НБУ сделал прогноз по инфляции: на 2023 год инфляция будет составлять чуть более 18%, в 2024-м – чуть больше 10%, а в 2025 году – за 6%, то есть мы имеем положительный тренд уменьшение инфляции
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"То, что гривня в течение нескольких недель усиливается, на это влияет целый ряд факторов. Первое – сезонный фактор, весной гривня чувствует себя всегда лучше. Потому что, например, аграрии продают доллары, чтобы успешно провести посевную. Второе – сотрудничество Украины с МВФ. Знаем, что с 8 марта начинается миссия МВФ в сотрудничестве с нашим правительством над проработкой новой программы", - отметил экономист.
Василий Фурман отметил, что также положительно влияют и прогнозы возможного окончания войны, успешного для Украины, в этом году.
"Третье – ряд действий, проводимых НБУ: изменение политики плавающего курсообразования на политику фиксированного курса для безналичных операций, введение нескольких депозитных программ для населения Украины, рост резервов НБУ, начало работы трансмиссионного механизма, улучшение инфляционного и девальвационного ожиданий украинцев. Кстати, НБУ сделал прогноз по инфляции, и в этом году она будет составлять чуть более 18%, в следующем году – более 10%, а в 2025 году – чуть за 6%, то есть у нас есть положительный тренд на уменьшение инфляции. Не менее важный фактор – международная финансовая помощь, которая дает нам возможность надежно держать финансовую оборону нашего государства. Все эти пазлы, которые я назвал, положительно влияют на состояние гривни", - подытожил Фурман.
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