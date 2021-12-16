На Украину надвигаются заморозки, снег и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она сообщила в facebook.

Пятница в Украине с осадками - периодически мокрый снег, в южной части и на юго-востоке с дождем.

Ветер северный, северо-западный, умеренный, в западных областях 17 декабря может задувать штормовой.

Температура воздуха в пятницу будет колебаться в пределах -1°C…+3°C.

В Киеве завтра, 17 декабря, полетает мокрый снег или просто сядет толстой шапкой плотная влажная облачность.

Столбики термометров будут крутиться около 0°C…+3°C.

Со вторника, 21 декабря, как раз в канун самой длинной ночи, в Украину прорвется холодный арктический воздух с морозами.





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