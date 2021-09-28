На Украину надвигаются заморозки: каким областям готовиться
В ГСЧС предупредили, что украинцам следует готовиться к заморозкам от 30 сентября до 3 октября
Об этом передает пресс-служба ГСЧС.
"Внимание! Предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. Ночью 30 сентября и 1-3 октября в Украине, кроме большинства западных областей и побережья морей, ожидаются заморозки на поверхности почвы и местами в воздухе 0 ° C ... -5 ° C (I уровень опасности, желтый), в северо-восточных областях заморозки в воздухе 0 ° C ... -3 ° C (II уровень опасности, оранжевый) ", - говорится в сообщении.
В Киевской области ночью 30 сентября и 1-3 октября по области ожидаются заморозки на поверхности почвы 0 ° C ... -5 ° C и кое-где и в воздухе 0 ° C ... -2 ° C (I уровень опасности, желтый).
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