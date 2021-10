На Украину надвигаются заморозки и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .

Завтра, 7 октября, штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, на Херсонщине и в Днепре с районами.

Осадков в четверг не предполагается в Украине - все еще антициклон.

Температура воздуха ночью низкая, + 1 ° C ... + 7 ° C, местами заморозки (кроме крайнего юга и Закарпатья), в течение дня предполагается + 10 ° C ... + 15 ° C, на Закарпатье + 15 ° C ... + 19 ° C.

В Киеве 7 октября дожди маловероятны.

Ночью -1 ° C ... + 4 ° C, в окрестностях возможны заморозки, днем потеплеет до + 13 ° C.

Также ощущение холода будет добавлять восточный порывистый ветер.

