На Украину надвигаются заморозки и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 7 октября осадки маловероятны, однако ожидаются ночные заморозки и порывистый ветер
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Telegram .
Завтра, 7 октября, штормовые порывы ветра возможны в западной части Украины, в Крыму, Приазовье, в большинстве восточных областей, на Херсонщине и в Днепре с районами.
Осадков в четверг не предполагается в Украине - все еще антициклон.
Температура воздуха ночью низкая, + 1 ° C ... + 7 ° C, местами заморозки (кроме крайнего юга и Закарпатья), в течение дня предполагается + 10 ° C ... + 15 ° C, на Закарпатье + 15 ° C ... + 19 ° C.
В Киеве 7 октября дожди маловероятны.
Ночью -1 ° C ... + 4 ° C, в окрестностях возможны заморозки, днем потеплеет до + 13 ° C.
Также ощущение холода будет добавлять восточный порывистый ветер.
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