Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

По северу, северо-западу Европы залегла циклоническая депрессия, в центре которой находятся несколько центров с самым низким атмосферным давлением посередине.

На прогностической карте – циклоны Xan, Ventur и Wenzeslaus.

Атмосферные фронты и линия восхождения (желтая), которые будут влиять на погоду в Украине, связаны с циклоном Wenzeslaus.

Фото: Наталья Диденко

Сообщается, что линия восхождения или конвергенция – это объединение ветряных потоков, когда воздух в разных направлениях соединяется, накапливается атмосферная масса. Как следствие, это вертикальное движение приводит к образованию облаков и осадков.

Вдоль линии восхождения бывают сильные шквалы, град и даже иногда смерчи.

Подавляющая часть страны будет с дождями

2 августа грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины, вечером осадки дойдут до северных, центральных регионов и Одесской области. Также вечером местами будет дождь на востоке.

При грозах иногда порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 15...20°C, днем 25...30°C, в западных областях 21...26°C.

Регионы, где ожидается сухая погода

От осадков смогут завтра увернуться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщины, Николаевщины, Запорожья и Крыма. Температура будет колебаться в пределах 28…31 °C – днем и 17…19 °C – ночью.

Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.

Прогноз в столице

В Киеве 2 августа ожидается очень теплая, но без сильной жары. Температура в области днем около +29 °C, а ночью 15...20 °C. По Киеву ночью 17...19°C, днем 27...29°C.

Дождь и гроза предполагаются в столице в среду вечером, возможны сильные ливни, шквалы и град.

Погода на выходные

6 августа будет +33...+39°C, на востоке и юге, вероятно, до +40°C, в западных областях, наоборот, даже прохладно, +19...+22°C.