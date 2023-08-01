На Украину надвигаются циклоны: погода преимущественно дождливая с грозами и шквалами, - синоптик Наталья Диденко
В среду, 2 августа, в Украине прогнозируют преимущественно дождливую с грозами и шквалами погоду, сухо будет местами в центре и на юге
Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .
По северу, северо-западу Европы залегла циклоническая депрессия, в центре которой находятся несколько центров с самым низким атмосферным давлением посередине.
На прогностической карте – циклоны Xan, Ventur и Wenzeslaus.
Атмосферные фронты и линия восхождения (желтая), которые будут влиять на погоду в Украине, связаны с циклоном Wenzeslaus.
Фото: Наталья Диденко
Сообщается, что линия восхождения или конвергенция – это объединение ветряных потоков, когда воздух в разных направлениях соединяется, накапливается атмосферная масса. Как следствие, это вертикальное движение приводит к образованию облаков и осадков.
Вдоль линии восхождения бывают сильные шквалы, град и даже иногда смерчи.
Подавляющая часть страны будет с дождями
2 августа грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины, вечером осадки дойдут до северных, центральных регионов и Одесской области. Также вечером местами будет дождь на востоке.
При грозах иногда порывы ветра 15-20 м/с.
Температура ночью 15...20°C, днем 25...30°C, в западных областях 21...26°C.
Регионы, где ожидается сухая погода
От осадков смогут завтра увернуться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщины, Николаевщины, Запорожья и Крыма. Температура будет колебаться в пределах 28…31 °C – днем и 17…19 °C – ночью.
Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.
Прогноз в столице
В Киеве 2 августа ожидается очень теплая, но без сильной жары. Температура в области днем около +29 °C, а ночью 15...20 °C. По Киеву ночью 17...19°C, днем 27...29°C.
Дождь и гроза предполагаются в столице в среду вечером, возможны сильные ливни, шквалы и град.
Погода на выходные
6 августа будет +33...+39°C, на востоке и юге, вероятно, до +40°C, в западных областях, наоборот, даже прохладно, +19...+22°C.
- В первый день августа в Украине температура воздуха высока. Дожди с разной силой идут во всех регионах, кроме западных.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.86
Покупка 36.86Продажа 37.55
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.78
- Актуальное
- Важное