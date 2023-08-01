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На Украину надвигаются циклоны: погода преимущественно дождливая с грозами и шквалами, - синоптик Наталья Диденко

1 августа, 2023 вторник
16:00
Общество

В среду, 2 августа, в Украине прогнозируют преимущественно дождливую с грозами и шквалами погоду, сухо будет местами в центре и на юге

Об этом информирует синоптик Наталья Диденко .

По северу, северо-западу Европы залегла циклоническая депрессия, в центре которой находятся несколько центров с самым низким атмосферным давлением посередине.

На прогностической карте – циклоны Xan, Ventur и Wenzeslaus.

Атмосферные фронты и линия восхождения (желтая), которые будут влиять на погоду в Украине, связаны с циклоном Wenzeslaus.

Фото: Наталья Диденко

Сообщается, что линия восхождения или конвергенция – это объединение ветряных потоков, когда воздух в разных направлениях соединяется, накапливается атмосферная масса. Как следствие, это вертикальное движение приводит к образованию облаков и осадков.

Вдоль линии восхождения бывают сильные шквалы, град и даже иногда смерчи.

Подавляющая часть страны будет с дождями

2 августа грозовые дожди ожидаются в западных областях Украины, вечером осадки дойдут до северных, центральных регионов и Одесской области. Также вечером местами будет дождь на востоке.

При грозах иногда порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 15...20°C, днем 25...30°C, в западных областях 21...26°C.

Регионы, где ожидается сухая погода

От осадков смогут завтра увернуться Днепропетровщина, значительная часть Полтавщины, восток Кировоградщины, Херсонщины, Николаевщины, Запорожья и Крыма. Температура будет колебаться в пределах 28…31 °C – днем и 17…19 °C – ночью.

Ветер преимущественно южный 5-10 м/с.

Прогноз в столице

В Киеве 2 августа ожидается очень теплая, но без сильной жары. Температура в области днем около +29 °C, а ночью 15...20 °C. По Киеву ночью 17...19°C, днем 27...29°C.

Дождь и гроза предполагаются в столице в среду вечером, возможны сильные ливни, шквалы и град.

Погода на выходные

6 августа будет +33...+39°C, на востоке и юге, вероятно, до +40°C, в западных областях, наоборот, даже прохладно, +19...+22°C.

  • В первый день августа в Украине температура воздуха высока. Дожди с разной силой идут во всех регионах, кроме западных.
Запорожье
Крым
прогноз погоды
Николаевщина
Херсонщина
Днепропетровщина
Погода с Натальей Диденко
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