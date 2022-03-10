На Украину надвигаются снег, сильный ветер и морозы до -14°C, - синоптик Наталья Диденко
11 марта Украину накроют морозы, в некоторых областях будет снежить и дуть сильный ветер
Об этом она сообщила в facebook.
11 марта самыми холодными в Украине ожидаются Харьковская, Сумская, Полтавская, часть Луганской областей - ночью до -9...-14°C, днем до -4...-8°C.
На остальной территории Украины в ближайшую ночь -5...-10°C, днем -1...-4°C.
Сильный ветер остается завтра на Юге, на Востоке, в Центре.
Периодический снег вероятен в южной части, в восточных областях, в Центре (кроме Винницкой области).
На Западе и Севере без осадков, только в Сумской области есть возможность снега.
В Киеве в пятницу, 11 марта, будет много солнца днем. Хотя ночь предполагается морозной, -6...-8°C, завтра днем около нуля - солнышко постарается. Без осадков.
Ночь на субботу, 12 марта, будет особенно морозной в Харьковской, Сумской, Полтавской областях - минимально возможно -12…-19°C.
Но уже с 13 марта морозы будут отступать.
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