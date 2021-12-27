На Украину надвигаются метели и мороз, - синоптик Наталья Диденко

Об этом она сообщила в telegram.

Сильные снегопады идут в Украину.

Завтра, 28 декабря, в центральных областях ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, вьюги, снежные заносы.

Вырывается к нам во вторник южный циклон.

Также ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), Востока Украины и Юга.

В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь.

В северных областях снег вероятный, но доскачет ли циклон или ограничится небольшим снегом или плотной облачностью - вопрос.

На дорогах остается гололедица.

Морозы в Украине будут доминировать, только на Юге ожидается плюсовая температура воздуха.

В Киеве завтра – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей. Циклон вместе с бурной катавасией пойдет южнее столицы.

Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве -8...-10°C, днем около -5°C.

31 декабря - 1 января ожидается оттепель и высокая, с "плюсами", температура воздуха, временами дождь и мокрый снег.



