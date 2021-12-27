На Украину надвигаются метели и мороз, - синоптик Наталья Диденко
В Украине 28 декабря ожидаются сильные снегопады, дождь и мороз
Об этом она сообщила в telegram.
Сильные снегопады идут в Украину.
Завтра, 28 декабря, в центральных областях ожидаются сложные погодные условия - сильный снег, вьюги, снежные заносы.
Вырывается к нам во вторник южный циклон.
Также ненастье коснется западных областей (кроме Закарпатья, Волыни и Ровенщины), Востока Украины и Юга.
В южной части, где ожидается высокая температура воздуха, будет идти мокрый снег и дождь.
В северных областях снег вероятный, но доскачет ли циклон или ограничится небольшим снегом или плотной облачностью - вопрос.
На дорогах остается гололедица.
Морозы в Украине будут доминировать, только на Юге ожидается плюсовая температура воздуха.
В Киеве завтра – облачная погода, есть вероятность снега, однако не сильного и без метелей. Циклон вместе с бурной катавасией пойдет южнее столицы.
Морозы пока удерживаются, ночью в Киеве -8...-10°C, днем около -5°C.
31 декабря - 1 января ожидается оттепель и высокая, с "плюсами", температура воздуха, временами дождь и мокрый снег.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.07
Покупка 27.07Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.54Продажа 31
- Актуальное
- Важное