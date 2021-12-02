На Украину надвигается снег и штормовой ветер, - синоптик Наталья Диденко
В Украину 3 декабря придет атмосферный фронт, который принесет порывистый ветер и мокрый снег с дождем
Об этом передает синоптик в Facebook.
В пятницу в Украину приедет атмосферный фронт. А если атмосферный фронт – то и осадки.
Мокрый снег с дождем ожидается 3 декабря в западных, северных, местами в центральных областях, на Харьковщине. Территория, не вошедшая в этот перечень, избежит существенных осадков.
Ветер будет юго-западным, в западных областях – северо-западным, порывистым, на юге и востоке – до штормового.
Температура воздуха 3 декабря:
- на Западе станет холоднее, до +1°C…+4°C;
- на Севере, Житомирщине и Киевщине +2°C…+5°C, а на Черниговщине и Сумщине еще останутся +4°C…+7°C;
- в центральной части самая холодная - Виннитчина, в пределах +4°C, остальной центр еще побудет в теплом воздухе, +7°C…+12°C;
- в восточных областях завтра потеплеет до +8°C…+13°C;
- в южной части ожидается весенняя погода, +10°C... +15°C.
Ветер предполагается юго-западный, на западе – северо-западный, 5-12 м/с, порывистый, на юге и востоке возможны штормовые порывы 15-20 м/с.
В Киеве в пятницу ожидается холодная промозглая погода, днем около +3°C…+4°C.
Атмосферный фронт вызовет осадки, мокрый снег и дождь, преимущественно небольшие.
На выходных практически везде в Украине ожидается снижение температуры воздуха.
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