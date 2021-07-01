На Украину надвигается непогода, - ГСЧС
В Украину идут грозовые дожди, град и шквалы
Об этом передает ДСНС .
"Внимание! По данным Укргидрометцентра, 1-2 июля в Украине, кроме юго-востока, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с, в западной части местами значительные дожди", - говорится в сообщении.
Объявлен I уровень опасности (желтый).
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