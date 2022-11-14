На украинской антарктической станции появился указатель на Херсон
В Антарктике у станции Вернадского установили указатель на недавно деоккупированный от российских захватчиков Херсон. До города расстояние почти в 15 тысяч километров
Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .
Украинские полярники установили у станции "Академик Вернадский" указатель на Херсон. Он показывает расстояние до освобожденного города – 14 900 км, окрашен в желто-голубые цвета с изображением арбуза.
"Табличку разместили на специальном столбе у станции, где находятся указатели разных населенных пунктов: из которых родом наши полярники или имеющие для них символическое значение. В частности, Киев, Черкассы, Харьков, Винница, аргентинский порт Усвая, соседняя станция "Розера. Среди последних – в апреле 2022-го, во время первого рейса украинского исследовательского судна "Ноосфера" в "Вернадский", моряки ледокола добавили знак родного Измаила", – пишет прессслужба.
Теперь в Антарктике есть указатель на Херсон – в честь возвращения города домой.
Также участники 27-й украинской антарктической экспедиции установили указатель "Буча" – еще один деоккупированный город.
"Интересно, что знак появился в день рождения бучанца Евгения Прокопчука, работавшего сисадмином 25-й УАЭ и с первых дней полномасштабной войны ушел на фронт защищать Украину", – добавляют в пресс-службе.
Кроме того, полярники впоследствии добавят названия других противостоящих рашистам городов, прежде всего Мариуполь.
Также обновят некоторые указатели – Кировоград декоммунизируют на Кропивницкий, а Винницу и Одессу сделают украинской транслитерацией.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.98
Покупка 39.98Продажа 40.68
-
EUR
Покупка 40.07Продажа 41.26
- Актуальное
- Важное