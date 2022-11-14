На украинской антарктической станции появился указатель на Херсон

Об этом сообщает Национальный антарктический научный центр .

Украинские полярники установили у станции "Академик Вернадский" указатель на Херсон. Он показывает расстояние до освобожденного города – 14 900 км, окрашен в желто-голубые цвета с изображением арбуза.

"Табличку разместили на специальном столбе у станции, где находятся указатели разных населенных пунктов: из которых родом наши полярники или имеющие для них символическое значение. В частности, Киев, Черкассы, Харьков, Винница, аргентинский порт Усвая, соседняя станция "Розера. Среди последних – в апреле 2022-го, во время первого рейса украинского исследовательского судна "Ноосфера" в "Вернадский", моряки ледокола добавили знак родного Измаила", – пишет прессслужба.

Теперь в Антарктике есть указатель на Херсон – в честь возвращения города домой.

Также участники 27-й украинской антарктической экспедиции установили указатель "Буча" – еще один деоккупированный город.

"Интересно, что знак появился в день рождения бучанца Евгения Прокопчука, работавшего сисадмином 25-й УАЭ и с первых дней полномасштабной войны ушел на фронт защищать Украину", – добавляют в пресс-службе.

Кроме того, полярники впоследствии добавят названия других противостоящих рашистам городов, прежде всего Мариуполь.

Также обновят некоторые указатели – Кировоград декоммунизируют на Кропивницкий, а Винницу и Одессу сделают украинской транслитерацией.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb