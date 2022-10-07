На украинском телевидении будут транслировать еще семь иностранных вещателей: список
Нацсовет 6 октября добавил еще 7 телеканалов в перечень иностранных вещателей, ретранслирующих в Украине
Об этом говорится на сайте ведомства.
В список вошли:
- Eurosport 1, Eurosport 2 – французские каналы, ежедневно показывающие прямые и отложенные ретрансляции спортивных программ;
- 4ever cinema – американский вещатель, предлагающий фильмы производства до 1991 года;
- BLACK – музыкальный телеканал из США;
- Travel and Adventure – латвийский развлекательно-познавательный канал;
- OstWest – немецкий вещатель, подающий новости мира, особенно ФРГ и ЕС, документальные и развлекательные фильмы, сериалы, ток-шоу, развлекательные программы;
- MEGOGO Football+ - латвийский интерактивный канал, транслирующий матчи Лиги чемпионов УЕФА, Лиги Европы УЕФА, Лиги Конференций УЕФА, испанской Ла Лиги, итальянской серии А, французской Лиги 1 и других футбольных турниров.
"По состоянию на 06.10.2022 в Национальный совет подано заявления о 115 иностранных программных услуг. Обновлена информация и документы на основе которых принималось решение о внесении в Перечень программ иностранных телерадиоорганизаций, ретранслируемых в отношении 69 иностранных программ. Также в Перечень внесено 5 новых иностранных программных услуг ", – отметили в ведомстве.
Нацсовет продолжает рассматривать документы от дистрибьюторов и проводит мониторинг иностранных программ. В ведомстве отметили, что количество иностранных вещателей было бы больше, если бы не ошибки в заявлениях, документах, контенте и другие препятствия, в частности ненадлежащее оформление пакетов документов, невозможность провести мониторинг телепрограмм, несоответствие содержания программы заявлению и документам, непредставление документов в соответствии с требованиями Порядка формирования Перечня программ иностранных ретранслируемых телерадиоорганизаций.
Компании, желающие ретранслировать программы в Украине, должны до 15 ноября предоставить правильно оформленные документы и видеоматериалы в Нацсовет.
- 29 сентября медиарегулятор дополнил Перечень программ ретранслируемых иностранных телерадиоорганизаций 18 телеканалами.
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