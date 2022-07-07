Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграмме.

Правоохранители обнаружили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2800 единиц техники – мобильные телефоны, планшеты, часы и тд.

Транспортное средство пересекло венгерскую границу и задекларировало технику более чем на 2,4 млн долларов, однако по въезду в Украину водитель выбрал зеленый коридор, заявив, что у него нет товаров для декларирования.

Автомобиль выехал из таможни без оплаты необходимых платежей. Известно, что следователь судья наложил арест на всю изъятую технику и перевозившую ее машину.

29 июня СБУ разоблачила организатора канала контрабанды сигарет на Буковине. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.

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