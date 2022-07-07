На украинско-венгерской границе задержали контрабанду техники на $2,4 млн
На украино-венгерской границе задержали автомобиль с контрабандой техники на $2,4 млн
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора в телеграмме.
Правоохранители обнаружили микроавтобус, в салоне которого находилось более 2800 единиц техники – мобильные телефоны, планшеты, часы и тд.
Транспортное средство пересекло венгерскую границу и задекларировало технику более чем на 2,4 млн долларов, однако по въезду в Украину водитель выбрал зеленый коридор, заявив, что у него нет товаров для декларирования.
Автомобиль выехал из таможни без оплаты необходимых платежей. Известно, что следователь судья наложил арест на всю изъятую технику и перевозившую ее машину.
- 29 июня СБУ разоблачила организатора канала контрабанды сигарет на Буковине. Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка в целях сбыта подакцизных товаров) Уголовного кодекса Украины.
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