На украинско-российской границе находятся 65,5 тыс. беженцев из ОРДЛО, - директор ФСБ РФ

Об этом он сказал во время заседания Совбеза РФ, передает Еспресо.TV.



"Мы видим, что увеличилось количество обстрелов. Из-за этого началось движение беженцев к границе России", - заявил Бортников.



По его словам, на 21 февраля 68,5 тыс. гражданского населения зафиксировано на украинско-российской границе.

Напомним, 21 февраля главари "Л/ДНР" обратились к Путину с просьбой признать независимость "республик".