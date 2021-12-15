На украинско-польской границе в очередях стоит около 350 автомобилей

Об этом информирует Западное региональное управление Госпогранслужбы.



Согласно сообщению, на пропускном пункте "Шегини" стоят 140 автомобилей, "Рава-Русская" – 20, "Краковец" – 130. "Ягодин" – 50.



На украино-венгерской границе в пункте пропуска "Тиса" находятся 15 автомобилей.



Вблизи Румынии, Словакии и Беларуси очередей нет.

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