На украинско-польской границе побывал председатель комитета Палаты представителей США по иностранным делам
Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам Грегори Микс провел встречу с главой Львовской областной военной администрации Максимом Козицким
Об этом Козицкий написал в Telegram.
"В разговоре с господином Миксом еще раз подчеркнул важность закрытия неба над Украиной. Добавил, что международную петицию в НАТО в этом отношении подписали уже более миллиона человек. Акцентировал, что для гражданской авиации небо над Украиной закрыто с начала войны. Сейчас самое важное - закрыть его для военной авиации РФ, потому что из-за нее гибнут невинные мирные жители", - отметил глава ОВА.
Козицкий добавил, что российские войска должны осознать, что, если они пошли войной на нас, то должны воевать с украинской армией, а не безоружными людьми.
"Также просил США как страну-партнера поддержать нас бронежилетами, боевыми шлемами, автотранспортом, лекарствами и полевыми госпиталями. Глава комитета Палаты представителей США по иностранным делам согласился с важностью того, о чем я сказал и пообещал выступить с инициативой увеличить помощь для Украины", – написал он.
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