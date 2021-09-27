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На украинских дорогах заработают еще 20 камер автофиксации нарушений ПДД

27 сентября, 2021 понедельник
21:58
Общество

С 28 сентября на дорогах Украины заработают еще 20 комплексов автофиксаций нарушений правил дорожного движения

Об этом сообщает в Facebook первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"С завтрашнего дня еще 20 комплексов автофиксации нарушений ПДД заработают на автомобильных дорогах Львовской, Запорожской, Закарпатской и Одесской областей", - отметил он.

Где разместят камеры:

Запорожская область:

  1. на 2 км + 090 автодороги Н-15 прибор направлен в сторону г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
  2. на 526 км + 590 автодороги Н-08 прибор направлен в сторону г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
  3. на 310 км + 530 автодороги М-18 прибор направлен в сторону г. Запорожье (ограничение скорости 50 км/ч);
  4. на 310 км + 722 автодороги М-18 прибор направлен в сторону г. Мелитополя (ограничение скорости 90 км/ч).

Львовская область:

  1. на 10 км + 100 автодороги М-010 прибор направлен в сторону г. Ивано-Франково (ограничение скорости 50 км/ч);
  2. на 447 км + 803 автодороги М-06 прибор направлен в сторону г. Броды (ограничение скорости 50 км/ч);
  3. на 137 км + 971 автодороги М-09 прибор направлен в сторону г. Львова (ограничение скорости 50 км/ч);
  4. на 4 км + 898 автодороги Н-17 прибор направлен в сторону г. Луцка (ограничение скорости 50 км/ч);
  5. на 12 км + 514 автодороги М-10-01 прибор направлен в сторону г. Скнилова (ограничение скорости 50 км/ч);
  6. на 552 км + 486 автодороги М-06 прибор направлен в сторону г. Зубра (ограничение скорости 90 км/ч);
  7. на 528 км + 459 автодороги М-06 прибор направлен в сторону г. Львова (ограничение скорости 50 км/ч);
  8. на 523 км + 260 автодороги М-06 прибор направлен в сторону г. Чопа (ограничение скорости 50 км/ч);
  9. на 439 км + 352 автодороги М-06 прибор направлен в сторону ул. Победы, г. Львова (ограничение скорости 50 км/ ч);
  10. на 541км + 451 автодороги М-06 прибор направлен в сторону с. Сосновки (ограничение скорости 50 км/ч);
  11. на 541 км + 296 автодороги М-06 прибор направлен в сторону г. Каменнополя (ограничение скорости 50 км/ч);
  12. на 510 км + 120 автодороги М-06 прибор направлен в сторону г. Запытова (ограничение скорости 50 км/ч);
  13. на 3 км + 064 автодороги Н-17 прибор направлен в сторону г. Луцка (ограничение скорости 50 км/ч).

Закарпатская область:

  1. на 772 км + 750 автодороги М-06 прибор направлен в сторону г. Ужгорода (ограничение скорости 50 км/ч);
  2. на 780 км + 785 автодороги М-06 прибор направлен в сторону г. Мукачево (ограничение скорости 50 км/ч).

Одесская область:

  1. на 3 км + 015 автодороги Т-16-28 прибор направлен в сторону г. Киева (ограничение скорости 90 км/ч).
  • Напомним, на автомобильных дорогах Украины 3 сентября заработал 21 комплекс автоматической фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

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полиция
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