На украинских АЭС производят бесплатный кислород для больных COVID

Это лекарственное средство производится на трех атомных станциях - Запорожской, Ровенской и Хмельницкой. Компания получила лицензию на осуществление хозяйственной деятельности по производству лекарственного средства "Медицинский кислород" в марте 2021 года, передает Еспресо.TV .



Сейчас Энергоатом готов ежесуточно бесплатно поставлять 5 тыс. литров медицинского кислорода в больницы Запорожской, Ровенской и Хмельницкой областей.



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"Цель состоит в том, чтобы спасти как можно больше человеческих жизней и помочь государству преодолеть последствия пандемий" и, - сказала и.о. директора по качеству Энергоатома Юлия Гашева.

Медицинский кислород от Энергоатома уже используется в лечебных учреждениях страны во время новой волны пандемии коронавируса. Также в этом препарате возникает потребность во время плановых медицинских мероприятий.



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В общем, мощности украинских АЭС позволяют производить десятки тысяч литров кислорода в год. Фактический объем производства с момента регистрации лекарственного средства по ГП "НАЭК" Энергоатом "по состоянию на 22 октября этого года составляет почти 33 000 м3.



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