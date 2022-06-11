На украинские СМИ началась новая кибератака
На электронные ящики украинских медиа массово рассылают опасные письма
Об этом предупреждают на странице Госспецсвязи.
"Рассылки осуществляются, в частности, среди медийных организаций Украины (радиостанции, газеты, новостные агентства и т.д.). Установлено более 500 электронных адресов получателей. Электронные письма содержат приложение в виде документа "СПИСОК ссылок на интерактивные карты.docx", открытие которого может привести к загрузке вредоносной программы CrescentImp", – говорится в сообщении.
Специалисты предупреждают, что злоумышленники все чаще рассылают электронные письма из скомпрометированных электронных адресов государственных органов.
- Напомним, 9 июня Россия пригрозила Западу "прямым военным столкновением" из-за кибератак.
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