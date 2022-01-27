На украинские позиции на Донбассе пытались проникнуть российские диверсанты-разведчики
Военные опорного пункта ВСУ обнаружили, что диверсионно-разведывательная группа оккупантов пыталась проникнуть на украинские позиции в Луганской области
Об этом сообщает пресс-штаб ООС.
С начала суток 27 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение.
"На Луганщине, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника", - говорится в сообщении.
В пресс-штабе отметили, что оккупанты отказались от своих намерений и отступили на временно оккупированную территорию.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.
- Напомним, 25 января стало известно, что Россия развернула новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Белгородской области вблизи украинских границ.
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