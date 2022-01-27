На украинские позиции на Донбассе пытались проникнуть российские диверсанты-разведчики

Об этом сообщает пресс-штаб ООС.



С начала суток 27 января со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 1 нарушение.



"На Луганщине, в непосредственной близости к переднему краю обороны одной из механизированных бригад Вооруженных Сил Украины, личным составом опорного пункта была выявлена попытка проникновения диверсионно-разведывательной группы противника", - говорится в сообщении.



В пресс-штабе отметили, что оккупанты отказались от своих намерений и отступили на временно оккупированную территорию.



Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет.

Напомним, 25 января стало известно, что Россия развернула новый батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Белгородской области вблизи украинских границ.