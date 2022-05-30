На угрозы России мир реагировать не будет: получение от США систем вооружения – это важный элемент безопасности мира, – Згурец
Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что, после того как Россия проигнорировала существующие соглашения и продемонстрировала чрезвычайно жестокое отношение к гражданскому населению, - мир и США не будут реагировать на угрозы РФ
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Это логичный ответ. Американцы понимают, что война будет продолжаться. Дать россиянам убедить, что нельзя поставлять оружие в Украину, будет системной ошибкой, которую США не допустят. Цель США и всего мира - сделать так, чтобы Россия в дальнейшем не представляла угрозы для цивилизованного мира", - подчеркнул Згурец.
Сергей Згурец также добавил, что получение целого ряда систем вооружения является важным элементом решения этой задачи.
"Будем надеяться, что решение о получении ракетных артиллерийских систем HIMARS и MLRS будет подтверждено. На начальном этапе получения MLRS с дальностью 60-70 км нас вполне удовлетворяет. Вопрос только в количестве. Потому что наши военные говорят, что это должно измеряться в сотнях. От сотен MLRS до нескольких тысяч ракет с корректируемыми системами наведения. Это позволит минимизировать риски. Имея такие системы в значительном количестве, можно перебить пути поставок логистических средств обеспечения, которые Россия подтягивает в зону боевых действий, и минимизировать дальнейшее наступление РФ", - подытожил Згурец.
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