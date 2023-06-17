Об этом заявили в министерстве энергетики.

Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана.

Трое шахтеров травмированы, их доставили в больницу. Остальных работников вывели на поверхность.

Причины взрыва до сих пор выясняются.