На угольной шахте в Павлограде произошел взрыв, трех человек госпитализировали
В ночь на 17 июня 2023 на угольной шахте в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв. Трех работников доставили в больницу
Об этом заявили в министерстве энергетики.
Ночью на угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана.
Трое шахтеров травмированы, их доставили в больницу. Остальных работников вывели на поверхность.
Причины взрыва до сих пор выясняются.
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