На Угледарском направлении ВСУ совершают штурмовые действия возле Заветного Желания, - военный

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"На Угледарском направлении продолжаются позиционные бои. После того, как захватчики были выбиты с позиций в Никольских дачах, Силы обороны наносят огненное поражение по оккупантам в Никольском. К западу от Угледара, в районе Великой Новоселки продолжаются активные бои", - подчеркнул Войтко.

По словам военнослужащего ВСУ, на Угледарском направлении продолжаются штурмовые действия со стороны ВСУ в направлении села Заветное Желание.

"Продолжаются активные бои на флангах к западу от Угледара возле Приютного, к востоку в Новодонецком. Враг несет значительные потери в живой силе и технике. Подразделения Сил обороны день за днем продвигаются вперед, освобождая нашу землю", - подчеркнул Войтко.