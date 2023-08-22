На Угледарском направлении ВСУ совершают штурмовые действия возле Заветного Желания, - военный
Военнослужащий ВСУ Александр Войтко отметил, что на Угледарском направлении Силы обороны уничтожают живую силу и технику врага
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"На Угледарском направлении продолжаются позиционные бои. После того, как захватчики были выбиты с позиций в Никольских дачах, Силы обороны наносят огненное поражение по оккупантам в Никольском. К западу от Угледара, в районе Великой Новоселки продолжаются активные бои", - подчеркнул Войтко.
По словам военнослужащего ВСУ, на Угледарском направлении продолжаются штурмовые действия со стороны ВСУ в направлении села Заветное Желание.
"Продолжаются активные бои на флангах к западу от Угледара возле Приютного, к востоку в Новодонецком. Враг несет значительные потери в живой силе и технике. Подразделения Сил обороны день за днем продвигаются вперед, освобождая нашу землю", - подчеркнул Войтко.
- 21 августа в Генштабе доложили, что на фронте произошло более 25 боевых столкновений в сутки, ВСУ ведут наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.
- С начала полномасштабного вторжения в Украину армия РФ потеряла 258340 солдат. 21 августа враг вел безуспешные наступательные действия в районе Клещиевки, а ВСУ продолжали сдерживать наступление российских войск в районах Авдеевки, Марьинки и Новомихайловки.
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