На Угледарском направлении враг продолжает превалировать в артиллерии, - офицер ВСУ

Об этом он рассказал в эфире Эспрессо.

"На Угледарском направлении около двух месяцев враг практически себя не показывает, кроме артиллерийских обстрелов. Противник по-прежнему будет продолжать обстреливать, потому что это его тактика. То есть, где захватчик не может зайти ногами, он пытается все уничтожить и стереть. У кафиров я не вижу снарядный голод. Что касается соотношения артиллерии, российские войска сейчас преобладают, они всегда имели преимущество. На наших 5 выстрелов идет 25 или даже 30 прилетов", - рассказал офицер ВСУ.

Назарий Кишак отметил, что украинские батальоны и подразделения стоят на своих позициях, никто не отступает, окапываются и метр за метром пытаются искать лазейки, чтобы продвигаться вперед.

Что известно об украинском контрнаступлении

4 июня на южном фронте Украины началось контрнаступление ВСУ, продолжившее серию наступательных акций под Бахмутом и на Белгородщине.

11 июня ВСУ заявили об освобождении населенных пунктов Благодатное, Нескучное и Макаровка у границы Донбасса и Запорожья. Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области.

24 июня Силы обороны Украины официально подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

26 июня украинские бойцы вернули под контроль Украины село Ровнополь Донецкой области.

На Бахмутском направлении Силы обороны 25 июля выбили россиян с позиций у Андреевки, на направлении Старомайорского – имели успех и закреплялись на достигнутых позициях. ВСУ сдерживали наступление россиян в районе Марьинки, а в других направлениях отражали атаки противника.

27 июля стало известно, что украинские воины освободили село Старомайорское в Донецкой области.

31 июля сообщалось за время контрнаступления украинские военные освободили на юге более 204 кв.км территории, на Бахмутском направлении – еще около 37 кв. км.

2 августа Силы обороны выбили российских оккупантов с позиций возле Авдеевки в Донецкой области. ВСУ продолжают сдерживать наступление РФ на Купянском и Лиманском направлениях.

Командующий Сил поддержки ВСУ бригадный генерал Дмитрий Герега рассказал , что на оккупированных территориях россияне обустроили многоэшелонированную систему инженерных заграждений, состоящую из нескольких полос протяженностью от 10 до 40 км каждая с достаточно большой плотностью. Это вызывает сложность для сил обороны в ведении наступательных действий на южном направлении.

На фронте в течение 5 августа между Силами обороны Украины и российским войском произошло 30 боеприкосновений, а россияне потеряли 590 военных, 5 танков и реактивную систему залпового огня.

6 августа Буданов оценил контрнаступление ВСУ: продвижение военных на Бахмутском направлении происходит чуть быстрее, чем на юге.

На 9 августа известно, что украинские Силы обороны деоккупировали более 40 тысяч квадратных километров нашей земли от российских захватчиков с 24 февраля 2022 года.

10 августа представитель Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев информировал, что Силы обороны имели частичный успех вблизи Урожайного и Старомайорского, закрепляются неподалеку от Бахмута.