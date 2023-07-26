На Угледарском направлении враг понял, что бороться с 72-й бригадой тяжело, - командир пулеметного взвода Кишак
Командир пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак отметил, что украинская пехота уже самостоятельно учится штурмовать позиции противника и каждый день все больше проводит штурмовые действия
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Сложные участки действительно есть у наших коллег, которые находятся севернее нас. Потому что враг понял, что на Угледарском направлении бороться с 72-й бригадой трудно. Но мы видим, что враг пытается заходить с других сторон и проламывать несокрушимый путь украинской пехоты в разных местах. Россия сейчас будет привлекать большее количество пехоты, потому что техники у них уже не осталось, и скоро не останется совсем. Это вопрос времени", - подчеркнул Кишак.
По словам командира пулеметного взвода, украинская пехота уже учится самостоятельно штурмовать позиции противника и каждый день все больше производит штурмовые действия.
"Партнеры нам дают не только боеприпасы дальнего поражения, но и новую технику, которая будет работать на поражение вражеской пехоты. Главное, что украинская пехота мотивирована, и уже началась эпопея выбивания врага из нашей земли", - подчеркнул Кишак.
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