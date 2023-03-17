На Угледарском направлении враг малыми группами штурмует наши позиции, - командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев
Назарий Кишак, командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев, отметил, что противник систематически пытается делать перегруппировку и тактические действия
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Ситуация на Угледарском направлении практически не изменилась. Враг систематически пытается залезать к нам на позиции, делать какие-то перегруппировки и тактические действия. Также противник предпринимает попытки малыми группами штурмовать наши позиции", - рассказал командир пулеметного взвода 72-й ОМБР им. Черных Запорожцев.
Назарий Кишак отметил, что украинские батальоны стоят мужественно и не допускают потерь территорий.
Ракетные и артиллерийские обстрелы, как из РСЗО, так и со ствольной артиллерии, враг наносит по населенным пунктам возле Угледара. Также по Кураховому идут прилеты. Мы понимаем, что силы у противника есть, потому что они проводят систематические замены, подвозят продукты и боеприпасы. Отмечу, что на этом направлении враг понес очень большие потери, но у него еще осталась техника, которая систематически обстреливает позиции на нашем направлении", - прокомментировал Кишак.
- 8 марта советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что захватчики используют Мариуполь и Мариупольский район как логистическую базу и перебрасывают танки Т-80 и Т-72 на Угледарское направление.
- 10 марта в отчете Института изучения войны говорится, что российские войска готовятся возобновить наступательные операции под Угледаром.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.22
Покупка 38.22Продажа 38.98
-
EUR
Покупка 40.14Продажа 41.09
- Актуальное
- Важное