На Угледарском направлении противник за сутки провел 43 штурмовых действия, - представитель обороны Таврического направления Дмитрашковский
Спикер обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский сообщил, что вблизи Угледара российские войска за сутки 43 раза штурмовали позиции ВСУ
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"
"Сегодня враг несколько активизировался. На Угледарском направлении россияне провели 43 штурмовые атаки на наши позиции. По состоянию на 18:00 две штурмовые атаки продолжаются до сих пор. Очень активно сегодня работала ствольная артиллерия и РСЗО противника. В частности, противник 211 раз обстрелял наши позиции. Однако россияне сегодня понесли большие потери. Убитых и раненых россиян было больше двух рот", - рассказал Дмитрашковский.
- 20 февраля Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российской армии не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность наступления в Луганской области.
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