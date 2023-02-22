Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо"



"Сегодня враг несколько активизировался. На Угледарском направлении россияне провели 43 штурмовые атаки на наши позиции. По состоянию на 18:00 две штурмовые атаки продолжаются до сих пор. Очень активно сегодня работала ствольная артиллерия и РСЗО противника. В частности, противник 211 раз обстрелял наши позиции. Однако россияне сегодня понесли большие потери. Убитых и раненых россиян было больше двух рот", - рассказал Дмитрашковский.

20 февраля Институт изучения войны (ISW) сообщил, что российской армии не хватает резервов, чтобы увеличить масштаб или интенсивность наступления в Луганской области.