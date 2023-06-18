На Угледарском направлении подразделения Сил обороны успешно продвинулись на несколько км, - военнослужащий ВСУ Войтко
Военнослужащий ВСУ Александр Войтко сообщил, что на Угледарском направлении Силы обороны продвинулись на несколько километров
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Если говорить об Угледарском направлении, то от самого города наши подразделения, в результате контрнаступательных действий, смогли продвинуться на несколько километров. Однако наступательная операция там еще продолжается, поэтому не буду называть конкретные населенные пункты. Немного западнее, в районе Новой Новоселки, украинские подразделения ликвидировали Времевский выступ. Оккупанты пытались контратаками его вернуть, но без успеха. Силы обороны продолжают движение южнее и по состоянию на сейчас бои продолжаются у Макаровки", - рассказал Войтко.
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