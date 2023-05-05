На Угледарском и Авдеевском направлениях противник активно применяет артиллерию, - военнослужащий ВСУ Войтко
Военнослужащий ВСУ Александр Войтко сообщил, что на Авдеевском и Угледарском направлениях у противника достаточный запас боеприпасов к артиллерии
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"
"Российские оккупанты смогли создать резервы боекомплекта. Поэтому артиллерию они используют очень активно. Конечно, если сравнивать с летом 2022 года, то интенсивность артиллерийских обстрелов уменьшилась, однако все же они имеют достаточный запас боеприпасов. На ключевых направлениях фронта они очень активно используют артиллерию, в частности, это касается Авдеевки и Угледара", – рассказал Войтко.
- 4 мая начальник объединенного центра сил обороны на Таврическом направлении Сергей Телятицкий заявил, что из Авдеевки скоро попытаются эвакуировать все гражданское население, притом что из Марьинки еще в начале года вывезли всех жителей города.
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