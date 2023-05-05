Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо"

"Российские оккупанты смогли создать резервы боекомплекта. Поэтому артиллерию они используют очень активно. Конечно, если сравнивать с летом 2022 года, то интенсивность артиллерийских обстрелов уменьшилась, однако все же они имеют достаточный запас боеприпасов. На ключевых направлениях фронта они очень активно используют артиллерию, в частности, это касается Авдеевки и Угледара", – рассказал Войтко.