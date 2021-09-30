На учениях Нацгвардии на Киевщене погиб солдат

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на прес-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана.

"В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завишень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь", - сообщил он.

Таран отметил, что событие произошло 28 сентября на военном полигоне под Киевом.

Так, Государственное бюро расследований открыло производство по этому факту.

Таран отказался назвать причину гибели военного из-за расследования, которое продолжается.

На странице в Facebook Сокальского городского совета сообщается, что Олекса был участником боевых действий на Донбассе. Его похоронят 1 октября.

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