На участках в Харькове ни COVID-сертификаты, ни ПЦР-тесты не потребуют. Слова Радуцкого там назвали фейком
Руководитель Харьковской городской территориальной избирательной комиссии Елена Матвиенко назвала фейком информацию о допуске на избирательные участки только вакцинированных
Подробности приводит Еспресо.TV.
"Избирательным кодексом и никаким нормативным правовым актом это не определено", - заявила Матвиенко.
По ее словам, у членов комиссии есть свои полномочия исключительно на основе Избирательного кодекса.
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"Они не могут ничего проверять - ни ПЦР-тесты, ни COVID-сертификаты. Поэтому я думаю, что это фейковая информация. На участке можно проверять только паспорт. Это все, что нужно иметь избирателю в день голосования", - объяснила Матвиенко в субботу, 30 октября 2021 года, в комментарии местному Objectiv.TV.
По информации гражданской сети ОПОРА не допустить на избирательный участок человека, желающего проголосовать, не имеют права, даже если у избирателя температура 39.
- Напомним, после заявления Радуцкого наблюдатели стали говорить об угрозе срыва голосования в Харькове.
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