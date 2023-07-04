На убежище для украинцев страны Европы потратили более €43 млрд
Правительства европейских стран выделили на убежище для украинцев уже более 43 млрд евро, среди лидеров помощи Польша и Германия
Об этом сообщила пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины со ссылкой на Кильский институт мировой экономики.
Средства выделяли на денежные выплаты, жилье, медицинскую помощь, образовательные услуги, пищевые продукты и средства первой необходимости.
Наибольшую сумму потратила Польша – более 12 млрд евро. Чуть меньше, 11 млрд евро, – Германия. Значительные средства на убежище для украинцев потратили также Чехия (2,94 млрд евро), Испания (2,24 млрд евро), Франция (2,04 млрд евро), Румыния (1,26 млрд евро), Швейцария (1,16 млрд евро) и Италия (1,15 млрд евро).
В исследовании отмечено, что большой вклад в помощь украинцам внесли простые граждане европейских стран.
Беженцы из Украины в мире
По данным ООН, в целом количество украинских беженцев за границей в настоящее время достигает 6,3 миллиона человек. Это самый масштабный поток беженцев со времен Второй мировой войны. Большинство беженцев – женщины и дети.
Больше всего беженцев из Украины приютила Германия - 1 миллион 70 тысяч, следующей идет Польша, в которой проживает почти 993 тысячи украинцев. В тройку европейских стран, которые выбирают украинские беженцы, вошла также Чехия, в стране проживает около 342 тысяч наших людей.
Кроме того, 203 тыс. украинцев нашли убежище в Великобритании, по 182 тыс. – в Испании и Италии, более 160 тыс. – в Болгарии, 134 тыс. – в Румынии, 109 тыс. – в Молдове и 102 тыс. – в Словакии. В отчете ООН также отмечено, что более 100 тысяч украинских беженцев находятся в Канаде и США.
20 июня, во Всемирный день беженцев, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил , что более 5 млн украинцев подали заявления на получение статуса временного резидента в ЕС.
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