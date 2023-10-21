На Тузловские лиманы прилетело рекордное количество розовых фламинго
В национальный природный парк "Тузловские лиманы" Одесской области прилетели 1114 розовых фламинго
Об этом пишет нацпарк.
Отмечается, что это самое большее количество фламинго, которое зафиксировали ученые на территории нацпарка. Почти все взрослые птицы, но есть и маленькие в этом году.
"Несколько птиц окольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, этот гость - итальянец", - говорится в сообщении.
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