На Тузловские лиманы прилетело рекордное количество розовых фламинго

Об этом пишет нацпарк.

Отмечается, что это самое большее количество фламинго, которое зафиксировали ученые на территории нацпарка. Почти все взрослые птицы, но есть и маленькие в этом году.

"Несколько птиц окольцованы кольцами белого цвета (определить их происхождение не удалось), а одна птица была с синим кольцом, этот гость - итальянец", - говорится в сообщении.