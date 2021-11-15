На цифровых платформах появилась полная дискография группы "Мертвий півень"
Вся дискография группы "Мертвий півенб" к 50-летию Міська Барбари стала доступна на цифровых музыкальных платформах: Apple Music, Spotify, YouTube Music, Deezer
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Ранее на цифровых платформах был только последний альбом группы "Радіо Афродита". Теперь на стриминговых сервисах Apple Music, Spotify, YouTube Music и Deezer доступны студийные альбомы группы, записи их выступлений, сборники.
Среди них, в частности, студийные альбомы:
- Ето (1993);
- Мертвий півень'93 (1992);
- Il Testamento (1996);
- Міський Бог Ерос (1997);
- Шабодабадо (1998);
- Пісні Мертвого Півня (2006);
- Вибраний народом (2008);
- Made in ЮА (2009);
- Радіо Афродита (2011).
Кроме этого, в открытом доступе на платформах – миниальбом Кримінальні Сонети (при участии Юрия Андруховича) 2008 года, концертные альбомы Підземне Зоо. Live In Studio (1994) и Афродизіяки (при участии Виктора Морозова) (2003), и сборник "Вибране" (2009).
Справка: Группа "Мертвий півень возникла во Львове в 1989 году и просуществовал до 2011 года. Одной из самых узнаваемых черт коллектива стали песни на стихи украинских поэтов.
- Напомним, сооснователь группы "Мертвий півень" Місько Барбара умер от инфаркта на 50-м году жизни, 11 октября 2021 года.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.18
Покупка 26.18Продажа 26.44
-
EUR
Покупка 29.88Продажа 30.31
- Актуальное
- Важное