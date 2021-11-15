На цифровых платформах появилась полная дискография группы "Мертвий півень"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Ранее на цифровых платформах был только последний альбом группы "Радіо Афродита". Теперь на стриминговых сервисах Apple Music, Spotify, YouTube Music и Deezer доступны студийные альбомы группы, записи их выступлений, сборники.



Среди них, в частности, студийные альбомы:

Ето (1993);

Мертвий півень'93 (1992);

Il Testamento (1996);

Міський Бог Ерос (1997);

Шабодабадо (1998);

Пісні Мертвого Півня (2006);

Вибраний народом (2008);

Made in ЮА (2009);

Радіо Афродита (2011).

Кроме этого, в открытом доступе на платформах – миниальбом Кримінальні Сонети (при участии Юрия Андруховича) 2008 года, концертные альбомы Підземне Зоо. Live In Studio (1994) и Афродизіяки (при участии Виктора Морозова) (2003), и сборник "Вибране" (2009).



Справка: Группа "Мертвий півень возникла во Львове в 1989 году и просуществовал до 2011 года. Одной из самых узнаваемых черт коллектива стали песни на стихи украинских поэтов.

Напомним, сооснователь группы "Мертвий півень" Місько Барбара умер от инфаркта на 50-м году жизни, 11 октября 2021 года.



