На церемонии похорон Елизаветы II украинка обратилась к королю Чарльзу ІІІ: поблагодарила за поддержку в войне с Россией
Во время процессии с гробом покойной королевы Елизаветы II в Шотландии к новому монарху – Чарльзу ІІІ и его жене Камилле обратилась украинка, которая поблагодарила за помощь в войне с Россией
Об этом сообщает "Европейская правда".
На трансляции церемонии на официальном канале британской королевской семьи слышно, как девушка обращается к Чарльзу ІІІ: "Я из Украины, очень вас благодарю за поддержку Украины и украинцев" (таймкод 50:31).
Позже она говорит то же королеве-консорту Камилли.
- Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября.
- 73-летний сын покойной Елизаветы II стал новым королем Соединенного Королевства.
- 12 сентября в Эдинбурге прошла церемония прощания с королевой Елизаветой II.
- Врачи назвали вероятную причину смерти королевы Елизаветы II.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.8
Покупка 39.8Продажа 40.73
-
EUR
Покупка 39.69Продажа 40.92
- Актуальное
- Важное