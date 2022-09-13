Об этом сообщает "Европейская правда".

На трансляции церемонии на официальном канале британской королевской семьи слышно, как девушка обращается к Чарльзу ІІІ: "Я из Украины, очень вас благодарю за поддержку Украины и украинцев" (таймкод 50:31).

Позже она говорит то же королеве-консорту Камилли.

Напомним, королева Великобритании Елизавета II скончалась 8 сентября.

73-летний сын покойной Елизаветы II стал новым королем Соединенного Королевства.

12 сентября в Эдинбурге прошла церемония прощания с королевой Елизаветой II.

Врачи назвали вероятную причину смерти королевы Елизаветы II.

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