Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское метеорологическое агентство (JMA).

Сильнее всего пострадал город Сидзуока, расположенный к юго-западу от Токио. Там с начала ливня в четверг выпали рекордные 417 мм осадков.

Скорость ветра в центре тайфуна Талас была около 65 км/ч с максимальными порывами около 90 км/ч.

В результате тайфуна погибли двое мужчин. Первый, 40-летний, погиб из-за оползня, вызванного тайфуном. Второй, 29-летний, был найден мертвым после того, как его автомобиль упал в водоем.

Также Талас вызвал отключение электроэнергии в десятках тысяч домов. По словам Chubu Electric Power Grid Co, около 120 тыс. домохозяйств остались без тока из-за того, что оползень повалил две опоры электропередач. Утром удалось возобновить электроснабжение в большинстве домов, однако 2800 домохозяйств все еще остаются обесточенными. Отмечают, что на восстановление может уйти несколько месяцев.

Также была восстановлена работа некоторых скоростных поездов, не ездивших из-за сильного дождя.

JMA, хоть и снизило в субботу утром класс тайфуна, прогнозирует ухудшение погодных условий в Сидзуоке в ближайшие дни и призывает жителей быть осторожными. Также город Йокогама, в 30 км к югу от Токио, опубликовал рекомендации по эвакуации для примерно 3 тыс. жителей.

18 сентября у побережья Тайваня произошло землетрясение , магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера.