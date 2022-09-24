На центральную Японию обрушился тайфун: два человека погибли, около 120 тыс. домохозяйств остались без света
В субботу, 24 сентября, на центральную часть Японии обрушился тайфун с проливным дождем и ветром
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на японское метеорологическое агентство (JMA).
Сильнее всего пострадал город Сидзуока, расположенный к юго-западу от Токио. Там с начала ливня в четверг выпали рекордные 417 мм осадков.
Скорость ветра в центре тайфуна Талас была около 65 км/ч с максимальными порывами около 90 км/ч.
В результате тайфуна погибли двое мужчин. Первый, 40-летний, погиб из-за оползня, вызванного тайфуном. Второй, 29-летний, был найден мертвым после того, как его автомобиль упал в водоем.
Также Талас вызвал отключение электроэнергии в десятках тысяч домов. По словам Chubu Electric Power Grid Co, около 120 тыс. домохозяйств остались без тока из-за того, что оползень повалил две опоры электропередач. Утром удалось возобновить электроснабжение в большинстве домов, однако 2800 домохозяйств все еще остаются обесточенными. Отмечают, что на восстановление может уйти несколько месяцев.
Также была восстановлена работа некоторых скоростных поездов, не ездивших из-за сильного дождя.
JMA, хоть и снизило в субботу утром класс тайфуна, прогнозирует ухудшение погодных условий в Сидзуоке в ближайшие дни и призывает жителей быть осторожными. Также город Йокогама, в 30 км к югу от Токио, опубликовал рекомендации по эвакуации для примерно 3 тыс. жителей.
- 18 сентября у побережья Тайваня произошло землетрясение , магнитуда которого составила 7,2 балла по шкале Рихтера.
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