На Центральном автовокзале Киева начал работу пункт вакцинации от COVID-19
На Центральном автовокзале Киева 25 октября открылся пункт вакцинации от COVID-19
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укрпас.
Согласно сообщению, пункт вакцинации от COVID-19 открылся на втором этаже Центрального автовокзала Киева. Пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.
Отмечается, что для вакцинации пассажирам необходимо прийти на автовокзал не позднее чем за полчаса до отправления автобуса с паспортом и идентификационным кодом.
В пресс-службе напомнили, что на атвовокзали также работает пункт экспресс-тестирования на СOVID-19.
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