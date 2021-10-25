На Центральном автовокзале Киева начал работу пункт вакцинации от COVID-19

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Укрпас.



Согласно сообщению, пункт вакцинации от COVID-19 открылся на втором этаже Центрального автовокзала Киева. Пункт работает с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.



Отмечается, что для вакцинации пассажирам необходимо прийти на автовокзал не позднее чем за полчаса до отправления автобуса с паспортом и идентификационным кодом.



В пресс-службе напомнили, что на атвовокзали также работает пункт экспресс-тестирования на СOVID-19.

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