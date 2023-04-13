На три канадских порта совершили кибератаки
В среду, 12 апреля, на порты канадских городов Монреаль, Галифакс и Квебек-сити совершили хакерские нападения: атакованы их вебсайты
Об этом пишет CBC.
Утверждается, что сайты портов Монреаля и Галифакса подверглись DDOS-атакам, а причина выхода из строя квебекского порта устанавливается.
"Наши внешние веб-сайты пока недоступны, и это связано с этой постоянной атакой на отказ в обслуживании, и наш ІТ-отдел сейчас работает над решением этой проблемы", - сказал представитель администрации порта Галифакса Лейн Фаргюсон.
Также чиновники отметили, что злоумышленники не повредили внутренние системы и не помешали нормальной работе портов, хотя несколько усложнили коммуникацию с общественностью.
- Напомним, 23 февраля сообщалось, что Россия осуществила кибератаку на ряд сайтов украинских государственных и местных органов власти - нападение отражено, все работает в штатном режиме.
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