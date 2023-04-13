На три канадских порта совершили кибератаки

Об этом пишет CBC.

Утверждается, что сайты портов Монреаля и Галифакса подверглись DDOS-атакам, а причина выхода из строя квебекского порта устанавливается.

"Наши внешние веб-сайты пока недоступны, и это связано с этой постоянной атакой на отказ в обслуживании, и наш ІТ-отдел сейчас работает над решением этой проблемы", - сказал представитель администрации порта Галифакса Лейн Фаргюсон.

Также чиновники отметили, что злоумышленники не повредили внутренние системы и не помешали нормальной работе портов, хотя несколько усложнили коммуникацию с общественностью.