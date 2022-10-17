Об этом она сказала в эфире телеканала "Еспресо".

"На Херсонщину стянуты так называемые элитные десантно-штурмовые, десантно-парашютные войска, береговая охрана РФ. Они довольно существенно страдали от нашего огневого контроля. Уничтожены командные пункты, мы лишили их устойчивого управления войсками. Там есть потребность и туда привозят этих мобилизованных. На троих мобилизованных дают один автомат, чтобы стрелять по очереди. Это не поддерживает боевой дух мобиков", - отметила Гуменюк.

По ее словам, российские мобилизованные активно пользовались сайтом "Хочу жить".

"Настолько активно, что прокуратура России уже его заблокировала. Поскольку этот сайт подрывал мобилизацию в России. Но мы продолжаем информационную кампанию. Есть другие чат-боты, есть горячая линия и мобилизованные активно переходят в обменный фонд", - добавила Гуменюк.

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