Об этом сообщила белорусская служба Радио Свобода.

Речь о военных полигонах возле Барановичей, Лепеля и Осиповичей.

Так, на фотографии, сделанной 4 июля 2023 года, видно, что фактически нет лагеря на полигоне "Обуз-Лесновский" возле Барановичей, его разбор продолжался.

Фото: svaboda.org

Лагерь в этом месте находился с середины октября 2022 года. В начале марта 2023 г. в лагере произошла ротация мобилизованных российских военных. Тогда разобрали небольшое количество палаток, часть из них не была заселена. После этого тяжелую военную технику на полигон почти не завозили.

На 6 июня в лагере еще было около 150 палаток, в которых могли проживать около трех тысяч человек. Как зафиксировали спутниковые снимки, начали разбирать лагерь не раньше 30 июня.

На Лепельском полигоне русские войска также находились с середины октября 2022 года.

Фото: svaboda.org

На фото от 4 июля 2023 видно, что палаточный городок на полигоне также в процессе демонтажа. Палатки начали разбирать не раньше 2 июля. В тот день на полигоне оставалось около 75 военных палаток, в которых могли проживать около 1,5 тысячи человек.

Лагерь на полигоне "Репище" под Осиповичами начали разбирать 3 июля 2023 года. На снимке 4 июля его уже нет.

Фото: svaboda.org

Полигон "Репище" русские военные использовали еще до начала полномасштабной войны против Украины. Там был большой госпиталь и много военной техники. Он то исчезал (лето 2022 года), то снова появлялся (30 октября 2022 года). На 29 июня в этом лагере стояло около 30 военных палаток, в которых могли проживать около 600 мобилизованных.

Как видно на фото, три самых больших лагеря для подготовки якобы мобилизованных российских военных начали расформировывать примерно одновременно – 3 июля. Практически одновременно приступили к строительству палаточного городка в селе Цель Осиповичского района, что, по некоторым мнению, может быть связано с прибытием в Беларусь наемников ПВК Вагнера. Сегодня это самый большой лагерь на территории Беларуси. Он состоит из не менее 303 военных палаток, которые, по разным оценкам, могут вместить до 15 тысяч человек.

Пока неизвестно почему сворачивают лагеря. Среди версий, озвученных экспертами, – сокращение программы подготовки российских мобилизованных, перенос лагерей на другие полигоны на территории Беларуси, а возможно, вообще использование для развертывания лагеря ПВК Вагнера.