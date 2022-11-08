Об этом информирует в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"В области остается высокой минная опасность. Ежедневно есть пострадавшие среди мирного населения. Сегодня на трассе возле Чкаловского, в Чугуевском районе, подорвались работники дорожной службы", - рассказал Синегубов.

Сообщается, что два человека погибли на месте, еще двоих госпитализировали медики.

Сейчас пиротехники работают ежедневно и уже уничтожили 45 тысяч взрывоопасных предметов: "Но сколько еще продлится процесс - прогнозировать сложно, ведь оккупанты заминировали огромные территории".

На освобожденных территориях Бериславского района Херсонской области запретили посещать лесополосы, лесопосадки и сельскохозяйственные угодья.

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