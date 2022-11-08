На трассе возле Чкаловского Харьковской области подорвались рабочие дорожной службы, есть погибшие и раненые
На трассе возле Чкаловского, в Чугуевском районе Харьковской области, подорвались работники дорожной службы - два человека погибли, еще двое - находятся в медучреждении
Об этом информирует в телеграме глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"В области остается высокой минная опасность. Ежедневно есть пострадавшие среди мирного населения. Сегодня на трассе возле Чкаловского, в Чугуевском районе, подорвались работники дорожной службы", - рассказал Синегубов.
Сообщается, что два человека погибли на месте, еще двоих госпитализировали медики.
Сейчас пиротехники работают ежедневно и уже уничтожили 45 тысяч взрывоопасных предметов: "Но сколько еще продлится процесс - прогнозировать сложно, ведь оккупанты заминировали огромные территории".
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